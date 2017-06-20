Салах: Чили может провести ЧМ-2026 по футболу только совместно с другими странами

Турнир станет первым, в финальной стадии которого примет участие 48 команд

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Чили может подать заявку на проведение чемпионата мира 2026 года только вместе с одной или двумя странами. Об этом журналистам рассказал президент федерации футбола страны Артуро Салах.

Турнир станет первым, в финальной стадии которого примет участие 48 команд. К проведению турнира проявляют интерес ряд стран - из Южной Америки это Колумбия и Аргентина. На данный момент о намерении провести чемпионат мира 2026 года совместно заявили США, Канада и Мексика.

"На данный момент концепция может быть только совместной: с двумя странами или даже тремя. Сейчас открыта заявка на организацию чемпионата мира 2026 года, и надо посмотреть, сможем ли мы с кем-нибудь вместе попробовать это сделать", - сказал Салах.

По словам руководителя федерации, Чили может внедрить у себя систему видеопомощи арбитрам, которая используется на нынешнем Кубке конфедераций в России.

"У нас очень развитая футбольная инфраструктура, одна из лучших в Южной Америке. И нам будет проще внедрить эту систему. Будем ждать инструкций от КОНМЕБОЛ и ФИФА, а также инициативы от клубов. Мы видим, что ФИФА пытается улучшить ситуацию: уже очевидны плюсы, хотя есть и минусы, связанные с нарушением "природы игры", - подчеркнул он.