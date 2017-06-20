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20 июня, 19:41
Мутко: журналисты получили право бесплатного проезда между городами Кубка конфедераций
EPA/GEORGI LICOVSKI
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Такое решение принято в связи с тем, что соответствующие обращения от представителей средств массовой информации поступали и в оргкомитет, и в правительство

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Представители средств массовой информации получили возможность бесплатно пользоваться железнодорожным сообщением между российскими городами, которые принимают матчи Кубка конфедераций. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Турнир завершится 2 июля.

"Такое решение принято в связи с тем, что соответствующие обращения от представителей средств массовой информации поступали и в оргкомитет, и в правительство. Как вы знаете, обладатели билетов и паспортов болельщика также имеют возможность бесплатно передвигаться между городами, этот сервис успешно работает. Теперь к болельщикам мы добавили и аккредитованных представителей средств массовой информации, которые ранее имели возможность пользоваться этой услугой только внутри городов", - сказал Мутко.

"Получить билет достаточно просто, нужно зарегистрироваться на тот или иной поезд на специальном сайте. Проблем возникнуть не должно", - считает вице- премьер РФ.

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