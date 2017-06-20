Мутко: журналисты получили право бесплатного проезда между городами Кубка конфедераций

Такое решение принято в связи с тем, что соответствующие обращения от представителей средств массовой информации поступали и в оргкомитет, и в правительство

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Турнир завершится 2 июля.

"Такое решение принято в связи с тем, что соответствующие обращения от представителей средств массовой информации поступали и в оргкомитет, и в правительство. Как вы знаете, обладатели билетов и паспортов болельщика также имеют возможность бесплатно передвигаться между городами, этот сервис успешно работает. Теперь к болельщикам мы добавили и аккредитованных представителей средств массовой информации, которые ранее имели возможность пользоваться этой услугой только внутри городов", - сказал Мутко.

"Получить билет достаточно просто, нужно зарегистрироваться на тот или иной поезд на специальном сайте. Проблем возникнуть не должно", - считает вице- премьер РФ.