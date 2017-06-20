о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
20 июня, 19:45
Федерация футбола Чили договорится с игроками сборной о погашении долгов по премиальным
Сергей Савостьянов/ТАСС, архив
идет сейчас
Ближайшие матчи
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
21 июня, 21:00
А
Мексика
Новая Зеландия
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
22 июня, 21:00
Б
Германия
Чили
расписание всех игр
президент федерации футбола страны Артуро Салах заявил, что тренироваться и играть команде на Кубке конфедераций этот вопрос не мешает

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Федерация футбола Чили попытается договориться с игроками сборной страны во время Кубка конфедераций о погашении задолженностей по премиальным за победы на Кубке Америки 2015 и 2016 гг. Об этом журналистам рассказал президент федерации футбола страны Артуро Салах.

Чилийцы стали победителями домашнего Кубка Америки, проходившего в 2015 году. Спустя год они выиграли этот же турнир, посвященный 100-летию Южноамериканской конфедерации футбола и первому подобному соревнованию, проводившемуся в США.

"Я говорил об этом с игроками, и мы должны здесь договориться, - сказал руководитель федерации. - Тренироваться и играть нашей команде это не мешает".

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Мутко: ФИФА не имеет нареканий к организации Кубка конфедераций по итогам первого тура
20 июня, 20:20
Салах: Чили может провести ЧМ-2026 по футболу только совместно с другими странами
20 июня, 19:51
Мутко: журналисты получили право бесплатного проезда между городами Кубка конфедераций
20 июня, 19:41
Футболист "Реала" Пепе заявил, что у него нет договоренности о переходе в какой-либо клуб
20 июня, 19:38
Цари и религия: Казанский кремль стал самым посещаемым местом на время Кубка конфедераций
20 июня, 19:35
Пепе: эксперимент с видеоповторами надо поддержать, он очень ценен
20 июня, 19:32
Пепе: португальцы "скромно" постараются обыграть сборную России по футболу
20 июня, 19:23
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.