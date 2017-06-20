Федерация футбола Чили договорится с игроками сборной о погашении долгов по премиальным

президент федерации футбола страны Артуро Салах заявил, что тренироваться и играть команде на Кубке конфедераций этот вопрос не мешает

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Федерация футбола Чили попытается договориться с игроками сборной страны во время Кубка конфедераций о погашении задолженностей по премиальным за победы на Кубке Америки 2015 и 2016 гг. Об этом журналистам рассказал президент федерации футбола страны Артуро Салах.

Чилийцы стали победителями домашнего Кубка Америки, проходившего в 2015 году. Спустя год они выиграли этот же турнир, посвященный 100-летию Южноамериканской конфедерации футбола и первому подобному соревнованию, проводившемуся в США.

"Я говорил об этом с игроками, и мы должны здесь договориться, - сказал руководитель федерации. - Тренироваться и играть нашей команде это не мешает".