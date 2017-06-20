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20 июня, 19:38
Футболист "Реала" Пепе заявил, что у него нет договоренности о переходе в какой-либо клуб
EPA/MARIO CRUZ
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Ранее в иностранных СМИ появилась информация, что Пепе перейдет из "Реала" во французский ПСЖ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Португальский защитник испанского футбольного клуба "Реал" Пепе заявил, что у него нет договоренности о переходе в какой-либо клуб. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

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Ранее в иностранных СМИ появилась информация, что Пепе перейдет из "Реала" во французский ПСЖ.

"У меня пока нет контракта, я концентрируюсь на сборной. У меня нет каких-то договоренностей с какими-либо клубами", - сказал Пепе.

Португалец выступает за мадридскую команду с 2007 года. По итогам прошедшего сезона у 34-летнего защитника закончился контракт с клубом. Вместе с "Реалом" он трижды становился чемпионом Испании, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, трехкратный победитель Лиги чемпионов и дважды обладатель Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии он выиграл чемпионат Европы.

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