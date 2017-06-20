Пепе: эксперимент с видеоповторами надо поддержать, он очень ценен

На Кубке конфедераций, который проходит в России, уже было зафиксировано несколько случаев, когда судьи прибегали к помощи VAR

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Эксперимент с системой видеопомощи арбитрам (VAR) надо поддерживать, потому что он очень ценен для всех участников футбола. Такое мнение на пресс-конференции высказал португальский защитник Пепе.

На Кубке конфедераций, который проходит в России, уже было зафиксировано несколько случаев, когда судьи прибегали к помощи VAR. "Все не очень просто, это очевидно. Здесь нужно учитывать много характеристик, но я считаю, что они помогут всем: игрокам, зрителям, судьям. Это ценный эксперимент, который надо поддержать", - сказал Пепе.

Главный тренер сборной Португалии отметил, что все дискуссии по поводу этой системы должны быть после Кубка конфедераций. "Я считаю, что основной вопрос в том, что Кубок конфедераций предусматривает использование видеоповторов, поэтому зачем участвовать в дискуссиях. Я уверен, что после турнира нужные люди обдумают вопросы и вынесут лучшие решения", - сказал он.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. На Кубке конфедераций система была применена впервые.