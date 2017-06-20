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20 июня, 19:23
Пепе: португальцы "скромно" постараются обыграть сборную России по футболу
Егор Алеев/ТАСС
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Матч между сборными России и Португалии состоится на стадионе "Спартак" в Москве в среду

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу "скромно" постарается обыграть команду России в матче Кубка конфедераций. Об этом на пресс-конференции сообщил защитник чемпионов Европы Пепе.

Матч между сборными России и Португалии состоится на стадионе "Спартак" в Москве в среду. Встреча начнется в 18:00 мск, все билеты на игру проданы.

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"Не чувствую усталость, мы мотивированы, стремились к этой цели, хотели бы осчастливить болельщиков. Все в сборной стараются делать все, что в их силах, чтобы гордо представлять сборную Португалии. Мы сплоченная команда, все футболисты выкладываются, работают, готовятся к игре. Однако мы скромные и скромно попытаемся выиграть", - сказал Пепе.

"Это непросто, но у нас есть футболисты, которые могут это сделать, - продолжил он. - Надеюсь, завтра сможем порадовать болельщиков. Мы думаем о том, чтобы зайти максимально далеко на этом турнире, это большая привилегия для нас. Криштиану Роналду мотивированный игрок, нацеленный на победу".

"Нам нужно быть приверженцами своего стиля. Против сборной Мексики нам не повезло, пропустили в концовках таймов, это невезение. Но завтра мы должны быть готовы и быть на высоте", - отметил португалец.

Ранее в первом матче Кубка конфедераций в Казани португальцы сыграли вничью с мексиканцами со счетом 2:2.

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