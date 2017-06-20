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20 июня, 18:36
Тренер: сборная Мексики имеет все для победы в Кубке конфедераций
Станислав Красильников/ТАСС
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По словам главного тренера мексиканцев Хуана Карлоса Осорио, в первом матче турнира с португальцами сборная Мексики столкнулась с серьезным соперником и показала достойную игру

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна сама выбрать игровой план на матч Кубка конфедераций против команды Португалии. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио.

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Сборные Новой Зеландии и Мексики сыграют 21 июня в Сочи на стадионе "Фишт".

"Мы столкнулись с серьезным соперником в матче против сборной Португалии. Я думаю, что у России прекрасная команда, но план на игру они должны выбрать сами. Я бы хотел услышать их совет, как обыграть команду Новой Зеландии, ведь нам тоже не будет легко", - сказал Осорио.

Тренер сборной Мексики также отметил, что его команда может добиться победы на Кубке конфедераций. "Мы имеем все возможности выиграть этот турнир, наша команда в хорошем физическом состоянии и, как показал матч против Португалии, мы можем на равных играть с любым соперником. Считаю, что игра против Новой Зеландии будет другой, так как эта команда будет действовать более прямолинейно. Нам нужно показать свою гибкость и лучшие качества, чтобы выиграть", - добавил он.

Также Осорио отметил, что сборная Новой Зеландии по футболу похожа на сборную этой страны по регби. "В каком-то смысле сборная Новой Зеландии по футболу похожа на сборную по регби. Игроки этой команды являются джентльменами и готовы биться на поле за каждый мяч. Я считаю, что команда Новой Зеландии достаточно сильная", - подчеркнул Осорио.

По мнению тренера сборной Мексики технические нововведения в футболе способствуют развитию этого вида спорта. "Я считаю, что новые технологии способствуют развитию игры. Другими словами с точки зрения справедливости - это правильно. Если проанализировать отмененный гол сборной Чили - все было сделано правильно. Для игры - это плюс. С точки зрения футбола и соблюдения правил все происходит очень справедливо, система уже успела показать это", - отметил он.

Ранее в первом матче Кубка конфедераций сборная Мексики сыграла вничью с командой Португалии (2:2).

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