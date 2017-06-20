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20 июня, 15:50
Организаторы: поле сочинского стадиона "Фишт" полностью готово к следующему матчу
Максим Алланазаров/ТАСС
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По словам Андрея Маркова, проведение кубковых матчей на стадионе "Фишт" - пример эффективного использования объектов олимпийского наследия

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС/. Подготовка поля стадиона "Фишт" к следующему матчу Кубка конфедераций по футболу завершена. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель управления по подготовке объектов и организации мероприятий в Сочи оргкомитета "Россия-2018" Андрей Марков.

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Первый матч Кубка конфедераций на "Фиште" был сыгран в понедельник. В нем встречались команды Германии и Австралии (3:2).

"Мы готовимся ко второму матчу, идут тренировки, - сказал он. - Поле после первой игры готово ко второй встрече".

По словам Маркова, проведение кубковых матчей на стадионе "Фишт" - пример эффективного использования объектов олимпийского наследия.

Следующий матч в рамках Кубка конфедераций Новая Зеландия - Мексика состоится в Сочи 21 июня.

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