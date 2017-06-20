Три базы будут готовы к августу

КАЗАНЬ, 20 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Команды-участницы Кубка конфедераций по футболу, игравшие в Казани, не высказали нареканий по качеству тренировочных площадок. О готовности объектов турнира и подготовке к чемпионату мира 2018 года рассказал журналистам заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Владимир Кудряшов.
Казань адаптировала к стандартам Международной федерации футбола (ФИФА) к турниру три тренировочные площадки - одноименную базу местного футбольного клуба "Рубин", стадион "Центральный", который являлся основным для команды до постройки "Казань-Арены", и стадион "Электрон". "Казань-Арену" также пришлось только адаптировать, в частности установить временный медиацентр и устроить периметр безопасности.
В Казани побывали уже две сборные - Португалии, которая тренировались на "Рубине", и Мексики, которая готовилась на "Центральном". Во вторник в город прибыла немецкая сборная и уже провела тренировку на "Электроне". В среду в Казань прилетит чилийская сборная, которая проведет матч с немцами 22 июня.
"Все мероприятия, которые планировали, мы выполнили, - заявил Кудряшов. - Тренировочные поля у нас, конечно, разные, но оснащены одинаково. Пока по ним нареканий не было".
Казань также примет матч группового этапа Мексика - Россия 24 июня и один из полуфиналов турнира 28 июня.
Во время Кубка конфедераций сборные-участницы не используют тренировочные базы, располагаясь в определенных гостиницах и готовясь на трех тренировочных площадках. К чемпионату мира город подготовит четыре тренировочные базы: Молодежный Центр Волга в Боровом Матюшино; стадион спортивной базы "Динамо" и гостиничный комплекс "Балкыш"; стадион "Трудовые резервы" и тренировочная база хоккейного клуба "Ак Барс"; центр стендовой стрельбы "Свияга" в Медведкове и гостиница "Дежавю" горнолыжного комплекса "Казань" в Савине.
"Мы уже сейчас проводим огромную работу на четырех площадках, на трех из них работы завершены на 60-70 процентов, и к августу планируется завершить все работы, - рассказал Кудряшов. - В том числе по полю, чтобы не оставлять это на следующую весну, чтобы трава прижилась".
В целом, отметил министр, к чемпионату мира объем работы останется, но он не большой. "Объем работ остается, но он не такой колоссальный, как, например, к Универсиаде в 2013 году", - сказал он.
Главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева рассказала, какие меры по благоустройству города уже предприняты и будут проводиться к чемпионату мира.
"Мы постоянно стараемся, чтобы наш город считался самым красивым, доброжелательным и комфортабельным, над этим мы работаем уже на протяжении десяти лет. У нас постоянно проводятся работы, чтобы сделать город более комфортным и красивым. Только за текущий год город потратил более 3 млрд рублей на восстановление дорог, 50 млн рублей - на цветочные композиции вдоль дорог, художественные фигуры. Мы постоянно работаем над фасадами, по их цвету, по размещению рекламы и вывесок, чтобы все было упорядочено, продолжается работа с историческими зданиями, по благоустройству пешеходных и велосипедных маршрутов", - сказала она.
"Но любой город невозможно сделать красивым за один год, это многолетний труд. Хотим, чтобы были не только, скажем так, гламурные вещи, но и долгосрочные", - отметила главный архитектор.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.