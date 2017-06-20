Казань адаптировала к стандартам Международной федерации футбола к турниру три тренировочные площадки

КАЗАНЬ, 20 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Команды-участницы Кубка конфедераций по футболу, игравшие в Казани, не высказали нареканий по качеству тренировочных площадок. О готовности объектов турнира и подготовке к чемпионату мира 2018 года рассказал журналистам заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Владимир Кудряшов.

Казань адаптировала к стандартам Международной федерации футбола (ФИФА) к турниру три тренировочные площадки - одноименную базу местного футбольного клуба "Рубин", стадион "Центральный", который являлся основным для команды до постройки "Казань-Арены", и стадион "Электрон". "Казань-Арену" также пришлось только адаптировать, в частности установить временный медиацентр и устроить периметр безопасности.

В Казани побывали уже две сборные - Португалии, которая тренировались на "Рубине", и Мексики, которая готовилась на "Центральном". Во вторник в город прибыла немецкая сборная и уже провела тренировку на "Электроне". В среду в Казань прилетит чилийская сборная, которая проведет матч с немцами 22 июня.

"Все мероприятия, которые планировали, мы выполнили, - заявил Кудряшов. - Тренировочные поля у нас, конечно, разные, но оснащены одинаково. Пока по ним нареканий не было".

Казань также примет матч группового этапа Мексика - Россия 24 июня и один из полуфиналов турнира 28 июня.

Три базы будут готовы к августу

Во время Кубка конфедераций сборные-участницы не используют тренировочные базы, располагаясь в определенных гостиницах и готовясь на трех тренировочных площадках. К чемпионату мира город подготовит четыре тренировочные базы: Молодежный Центр Волга в Боровом Матюшино; стадион спортивной базы "Динамо" и гостиничный комплекс "Балкыш"; стадион "Трудовые резервы" и тренировочная база хоккейного клуба "Ак Барс"; центр стендовой стрельбы "Свияга" в Медведкове и гостиница "Дежавю" горнолыжного комплекса "Казань" в Савине.