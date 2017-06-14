Казань довольна эффектом от граффити с Роналду и планирует сюрприз для сборной России

Граффити с изображением Роналду было презентовано 14 июня, накануне приезда сборной Португалии в Казань на матч с командой Мексики

Граффити с изображением Роналду было презентовано 14 июня, накануне приезда сборной Португалии в Казань на матч с командой Мексики, который прошел в воскресенье и завершился со счетом 2:2. Граффити было нарисовано на одном из домов рядом с гостиницей, где располагалась португальская команда.

КАЗАНЬ, 20 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Власти Казани приятно удивлены эффектом от граффити с изображением португальского футболиста Криштиану Роналду на фасаде одного из зданий и планируют подготовить что-то подобное для сборной России. Историю создания граффити рассказала журналистам главный архитектор города Татьяна Прокофьева.

"Вы знаете, что мы заполняем город различными граффити уже несколько лет, но конкретно этот фрагмент родился спонтанно, в голове мэра города Ильсура Метшина, когда мы готовили площадки для размещения гостей, - рассказала Прокофьева. - Он делал обход и предложил подобную идею как открытку, как замечательное приветствие от города, которое будет видно из окна футболиста. Мы нашли граффитиста в Набережных Челнах, хотя работал он по рисунку одного мексиканского художника".

"Уверены, работа станет местной достопримечательностью. Получилось неожиданно и здорово", - не стала скрывать восторга главный архитектор Казани. "Мы совершенно не ожидали такого резонанса. Конечно, мы придумаем еще что- нибудь", - ответила она на вопрос корреспондента ТАСС о возможности сюрприза для сборной России, которая проведет на "Казань-Арене" матч третьего тура группового этапа с мексиканцами 24 июня.

Казани осталось принять два матча группового этапа (Германия - Чили 22 июня и Мексика - Россия 24 июня) и один из полуфиналов (28 июня).

Роналду, на клубном уровне выступающий за испанский "Реал", четыре раза признавался лучшим футболистом мира. В 2016 году в составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы. В Кубке конфедераций он примет участие впервые.