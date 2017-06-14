Казань довольна эффектом от граффити с Роналду и планирует сюрприз для сборной России

КАЗАНЬ, 20 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Власти Казани приятно удивлены эффектом от граффити с изображением португальского футболиста Криштиану Роналду на фасаде одного из зданий и планируют подготовить что-то подобное для сборной России. Историю создания граффити рассказала журналистам главный архитектор города Татьяна Прокофьева.
Граффити с изображением Роналду было презентовано 14 июня, накануне приезда сборной Португалии в Казань на матч с командой Мексики, который прошел в воскресенье и завершился со счетом 2:2. Граффити было нарисовано на одном из домов рядом с гостиницей, где располагалась португальская команда.
"Вы знаете, что мы заполняем город различными граффити уже несколько лет, но конкретно этот фрагмент родился спонтанно, в голове мэра города Ильсура Метшина, когда мы готовили площадки для размещения гостей, - рассказала Прокофьева. - Он делал обход и предложил подобную идею как открытку, как замечательное приветствие от города, которое будет видно из окна футболиста. Мы нашли граффитиста в Набережных Челнах, хотя работал он по рисунку одного мексиканского художника".
"Уверены, работа станет местной достопримечательностью. Получилось неожиданно и здорово", - не стала скрывать восторга главный архитектор Казани. "Мы совершенно не ожидали такого резонанса. Конечно, мы придумаем еще что- нибудь", - ответила она на вопрос корреспондента ТАСС о возможности сюрприза для сборной России, которая проведет на "Казань-Арене" матч третьего тура группового этапа с мексиканцами 24 июня.
Казани осталось принять два матча группового этапа (Германия - Чили 22 июня и Мексика - Россия 24 июня) и один из полуфиналов (28 июня).
Роналду, на клубном уровне выступающий за испанский "Реал", четыре раза признавался лучшим футболистом мира. В 2016 году в составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы. В Кубке конфедераций он примет участие впервые.