Финляндия ожидает наплыва туристов из-за футбольных турниров в России

Генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила добавила, что у финнов нет в футболе таких успехов, как в хоккее, но этот спорт очень популярен среди молодежи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Финляндия ожидает наплыва туристов в связи с проведением в России и, в частности, в Санкт-Петербурге крупных международных футбольных турниров - Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщила во вторник ТАСС генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила.

"Мы в Финляндии очень рады тому, что ЧМ-2018 будет проходить в Петербурге, и от нас, наверное, отправится очень много туристов на этот турнир, - отметила она. - Рестораны и гостиницы Восточной Финляндии действительно ожидают наплыва туристов в связи с этими соревнованиями".

Генконсул добавила, что "у финнов нет в футболе таких успехов, как в хоккее, но этот спорт очень популярен среди молодежи". "У нас очень много молодых талантливых спортсменов, которые играют в лучших клубах в Европе, а у женских футбольных команд больше успехов, чем у мужчин", - отметила она.

Кубок конфедераций, игры которого Петербург принимает этим летом, стал для финских дипломатов своеобразной тренировкой перед напряженной работой, которая предстоит им через год во время чемпионата мира, считает Ламмила. "Для нас в генеральном консульстве проходящий в этом году Кубок конфедераций - это возможность заранее подготовиться к наплыву туристов в следующем, - пояснила она. - В частности, речь идет о консульских услугах гражданам Финляндии, их будет здесь много, и они могут попадать в разные ситуации, в которых им может потребоваться наша помощь".

"Мы хорошо сотрудничаем с российскими органами власти, и все заинтересованы, чтобы это все прошло гладко, мирно, спокойно, чтобы все смогли наслаждаться именно футболом", - подчеркнула Ламмила, отметив, что сама является любительницей футбола, а после длительной работы в "футбольных странах" - Бразилии, Испании, Франции, стала в этом виде спорта "практически экспертом".

Матчи Кубка конфедераций проводятся в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани. Финал турнира пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.