За 2,5 часа путешественники не только узнают знаковые события тысячелетней истории татарского народа, но и заново откроют для себя памятники архитектуры Казани

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Тысячи футбольных болельщиков со всего мира в дни проведения Кубка конфедераций массово изучают историю Казани .

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Для них местные туроператоры разработали маршрут по ночному городу: за 2,5 часа путешественники не только узнают знаковые события тысячелетней истории татарского народа, но и заново откроют для себя памятники архитектуры Казани, которые всеми цветами радуги переливаются благодаря ночной подсветке. Болельщики Кубка конфедераций за время ночной прогулки по столице Татарстана могут познакомиться с наследием Федора Шаляпина, пройтись по следам Емельяна Пугачева, побывать в самом криминальном районе XVIII века и познакомиться с трагической легендой татарской царицы Сююмбике. Сказочный замок Казани Начинается ночное путешествие по Казани от гостиницы "Татарстан". Десятки людей садятся в большой белый автобус, где их на татарском языке приветствует экскурсовод Алсу. Девушка пояснят, что это путешествие позволит им по-другому взглянуть на Казань, ее достопримечательности. Автобус трогается, и болельщики не спеша начинают погружаться в ночную жизнь столицы Татарстана. Первый восторг от прогулки по городу - это подсветка различных зданий. Благодаря ей город утопает в огнях, переливается различной палитрой красок: от нежного белого до яркого фиолетового. Три колеса обозрения показывают болельщикам настоящие световые шоу: от полета по галактике до презентации флагов стран, которые проведут свои матчи в Казани.

Первая остановка. Болельщики видят сказочный замок, выполненный в стиле мультфильмов про принцессы от компании "Дисней". По словам экскурсовода Алсу, это здание кукольного театра Казани, рядом с которым расположились творческая студия Константина Хабенского, художественная школа, детский центр. Сейчас рядом с театром обустраивают площадку под цветочный фестиваль, который ежегодно проходит в Казани. Главный фасад кукольного театра Казани украшен часами, которые обрамлены двумя жар-птицами. Они символизируют две труппы этого театра. Также фасад здания украшен обобщенными образами героев детских сказок различных стран мира. В центре этой композиции стоит ребенок, внешне похожий на маленького принца Экзюпери, который с распростертыми объятьями встречает посетителей театра и туристов. В ночной подсветке здание театра словно бриллиант переливается на ярком солнце, доминируют яркий желтый и нежный розовый цвета. Туристы массово фотографируются на фоне здания. Многие не верят, что это учреждение культуры построено в одном из самых криминальных районов Казани XVIII века. По словам экскурсовода, тогда этот район не был так освещен, как сейчас, и по нему было опасно ходить из-за грабителей и бандитов. Татарская деревня в самом сердце Казани Проехав чуть дальше вглубь центра Казани можно увидеть настоящую татарскую деревню, на территории которой расположись конный двор, мельница, баня и небольшая действующая мечеть. Деревянные постройки отливают мягким желтым цветом в ночной подсветке зданий. По словам экскурсовода, символом этой татарской деревни является изображение лошади. "С лошадьми очень много связано у татарского народа. Мужчина по-татарски звучит как "ир-ат": "ир" - мужчина, "ат" - конь. Раньше татарского мужчину невозможно было представить без коня, отсюда и такое произношение", - сказала экскурсовод.

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Напротив татарской деревни расположился Храм сошествия святого духа, который ранее относился к комплексу суконной мануфактуры. "Сейчас территорию бывшей мануфактуры занимает IT-парк, который расположен на территории Суконной слободы, тесно связанной с именем Федора Шаляпина", - сказала гид. Известный певец родился в Казани в обычной рабочей семье. "С 9 лет Шаляпину пришлось зарабатывать себе на хлеб. Он работал резчиком по дереву, переписчиком бумаг в местной канцелярии, петь он также начал в православных храмах Казани, и первый его театральный контракт также был подписан в нашем городе. Позже Шаляпин описывал все суровые нравы Суконной слободы в своих мемуарах", - добавила экскурсовод. Тайны ханских сокровищ По словам гида, в своих мемуарах Шаляпин ни раз упоминал казанское озеро Кабан, с которым связано много легенд. "Воды озера Кабан очень темные. На его побережье стоит мечеть, которая единственной была достроена в Советское время в Казани к тысячелетию принятия ислама", - пояснила экскурсовод. В ночной подсветке озеро кажется черным, в толщи воды которого не проникает желтый свет уличных фонарей. "Существует легенда о несметных ханских сокровищах, которые были оставлены перед третьим походом Ивана Грозного на Казань. Говорят, что они до сих пор хранятся на дне озера Кабан и ждут энтузиастов, которые разработают программу по их подъему со дна озера на поверхность", - рассказала экскурсовод.

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По ее словам, на другом берегу озера находится старейший район Казани - Татарская слобода, который переливается ночью десятками тысяч огней. "Этот район появился в результате политики христианизации Казани, которая стала проводиться после того, как город взял Иван Грозный. Только в этой части города можно увидеть старинные дома татарской знати, старинные мечети, именно здесь формировалась культура татар. Поэтому на берегу озера, словно парус, расположилось здание татарского академического театра, где спектакли идут исключительно на татарском языке, но в дни Кубка конфедераций все постановки проходят и на английском", - добавила экскурсовод. Татарский Минас Тирит Во время ночной экскурсии по Казани можно увидеть переливающуюся нежно-голубым цветом мечеть Кул-Шариф, стены Казанского Кремля в нежно желтом цвете, в бледно сиреневом - центр семьи "Казан", выполненным в виде казана, рядом с котором расположились скульптуры многодетной пары крылатых барсов - символа Татарстана, а также падающую башню Сююмбике, которая ночью выделяется красным пятном на фоне белоснежных стен Кремля. По словам экскурсовода, с этой башней связана легенда о татарской царице Сююмбике, для которой Иван Грозный якобы построил ее. Однако царица не захотела покориться нелюбимому царю и сбросилась вниз с высоты башни. "На самом деле башня была построена значительно позже того, как Казань взял Иван Грозный. Она построена на фундаменте бывшей мечети, сейчас ее наклон составляет два метра", - уточнила экскурсовод.

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Также многих болельщиков восхитило здание Минсельхоза Татарстана, которое расположилось в центре города в настоящем замке, выполненном в европейском стиле, с башнями и куполом. Ночью здание министерство сияет нежно белым и изумрудным цветами. В центре композиции здания стоит дерево - как символ земледелия. Зарубежные болельщики сравнили это здание с Минас Тирит из романа Джона Толкиена "Властелин Колец". Символом Минас Тирита было белое дерево, оно же стало символом здания Минсельхоза Татарстана. Правда, здесь дерево не белого, а коричневого цвета. Смогли любоваться болельщики ночной Казанью и с высоты птичьего полета, поднявшись на колесе обозрения "Вокруг света" на 65-метровую высоту. На колесе обозрения 36 пассажирских кабин остеклены и снабжены системой кондиционирования и обогрева воздуха, которая надежно работает как в мороз, так и в дождливую и жаркую погоду. Каждая кабинка символизирует ведущие города мира и России. Так, например, если туристы поднимаются в кабинке Париж, то звучит соответствующая музыка и представлен антураж Франции. Завершается ночная экскурсия по Казани шоу "поющих фонтанов" в Парке им. Горького, где струи воды в ночной подсветке из десятка цветов "танцуют" под различную музыку российской и зарубежной эстрады.