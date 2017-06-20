Роналду даст показания в испанском суде по делу о неуплате налогов 31 июля

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду "сознательно использовал организацию", созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании

МАДРИД, 20 июня. /ТАСС/. Нападающий испанского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду даст показания в суде автономного сообщества Мадрида по делу о мошенничестве 31 июля. Об этом сообщила во вторник газета "Кондифенсиаль".

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду "сознательно использовал организацию", созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста. Речь идет о мошенничестве на сумму около €14,7 млн. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 год и части 2014 года спортсмену может грозить тюремный срок до пяти лет.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.