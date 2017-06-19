Футбольные болельщики тратят в Казани в среднем 10-12 тыс. рублей в день

В основном болельщики тратят деньги на развлечения

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Около 10-12 тысяч рублей в день тратят футбольные болельщики, приехавшие в Казань на матчи Кубка конфедераций. Об этом сообщил журналистам председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

"Стандартный чек пребывания одного человека в Казани в среднем [составляет] от 6 до 8 тысяч рублей. Футбольный болельщик тратит примерно на 25% больше, соответственно от 10 до 12 тысяч рублей в день, здесь и расходы на проживание, и питание, развлечения, покупки и все остальное", - пояснил он.

В основном футбольные болельщики тратят деньги на развлечения. Они предпочитают кафе и рестораны более высокого класса, чем классические туристы, которые приезжают в основном ради культурной программы. По словам Иванова, больше всего в Казани будет российских болельщиков, затем идут гости из Чили, Мексики, далее - Германии, Португалии, Новой Зеландии и Австралии.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Финал турнира пройдет в Санкт- Петербурге.