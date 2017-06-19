Футболист Рохас: игроки постепенно привыкнут к видеоповторам

Защитник сборной Новой Зеландии добавил, что согласен он или нет, но с решением (о введении системы VAR) придется смириться

СОЧИ, 20 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Футболисты со временем привыкнут к использованию видеоповторов, поскольку решение судьи все равно остается его решением, даже если он использует дополнительные технические средства. Такое мнение высказал журналистам нападающий сборной Новой Зеландии Марко Рохас.

На Кубке конфедераций судьи уже несколько раз воспользовались системой видеопомощи арбитрам (VAR). В последнем матче, прошедшем в понедельник в Сочи, немцы со счетом 3:2 обыграли австралийцев. Перед тем, как засчитать второй гол сборной Австралии, судья воспользовался системой VAR.

"Я думаю, что мы будем рассматривать это как обычное решение арбитра. Мы видели, что решение при помощи видеоповтора занимает немного больше времени, но это обычное решение, и нам приходится его принимать. Из игры исключают крупные ошибки, это плюс. Так что придет время, и мы привыкнем", - сказал он.

Он добавил, что согласен он или нет, но с "решением (о введении системы VAR) придется смириться".

Сборная Новой Зеландии сыграет с командой Мексики в рамках Кубка конфедераций 21 июня на стадионе "Фишт".