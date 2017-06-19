Рогич: сборная Австралии сохранила уверенность в себе после поражения от немцев

По словам футболиста, поражение было закономерным, поскольку сборная Германии, несмотря на экспериментальный состав, остается сильной командой

СОЧИ, 19 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Футболисты сборной Австралии после поражения в матче Кубка конфедераций с немецкой командой сохранили уверенность в себе и продолжат работать. Об этом сообщил в понедельник журналистам полузащитник австралийской сборной Том Рогич.

Сборная Германии в матче первого тура группового этапа группы B выиграла у команды Австралии со счетом 3:2. Встреча прошла в Сочи.

"После поражения мы по-прежнему уверены в себе и будем продолжать работать. Начало матча получилось сложным, мы пропустили быстрый гол, затем сравняли счет. Мы учтем такие ошибки в следующих играх", - сказал он.

По словам футболиста, поражение было закономерным, поскольку сборная Германии, несмотря на экспериментальный состав, остается сильной командой.

Матчи Кубка конфедераций, помимо Сочи, проводятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Финал турнира пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.