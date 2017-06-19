о кубкематериалыкомандырасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
19 июня, 21:39
Рогич: сборная Австралии сохранила уверенность в себе после поражения от немцев
Сергей Фадеичев/ТАСС
Ближайшие матчи
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
21 июня, 21:00
А
Мексика
Новая Зеландия
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
расписание всех игр
По словам футболиста, поражение было закономерным, поскольку сборная Германии, несмотря на экспериментальный состав, остается сильной командой

СОЧИ, 19 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Футболисты сборной Австралии после поражения в матче Кубка конфедераций с немецкой командой сохранили уверенность в себе и продолжат работать. Об этом сообщил в понедельник журналистам полузащитник австралийской сборной Том Рогич.

Смотрите также
Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедераций

Сборная Германии в матче первого тура группового этапа группы B выиграла у команды Австралии со счетом 3:2. Встреча прошла в Сочи.

"После поражения мы по-прежнему уверены в себе и будем продолжать работать. Начало матча получилось сложным, мы пропустили быстрый гол, затем сравняли счет. Мы учтем такие ошибки в следующих играх", - сказал он.

По словам футболиста, поражение было закономерным, поскольку сборная Германии, несмотря на экспериментальный состав, остается сильной командой.

Матчи Кубка конфедераций, помимо Сочи, проводятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Финал турнира пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Инфантино: ФИФА устраивает посещаемость матчей Кубка конфедераций
19 июня, 21:46
Кэхилл: сборная Австралии еще может исправить турнирное положение на Кубке конфедераций
19 июня, 21:35
Инфантино: система видеопомощи арбитрам - будущее современного футбола
19 июня, 21:14
Немецкий футболист Эмре Джан считает, что видеоповторы убивают эмоции от игры
19 июня, 21:06
Немецкий футболист Рюдигер восхищен организацией Кубка конфедераций
19 июня, 21:03
Лев: сборной Германии нужно поработать над стабильностью в игре на Кубке конфедераций
19 июня, 20:57
Дракслер: немецким футболистам не хватило опыта, чтобы победить австралийцев увереннее
19 июня, 20:46
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.