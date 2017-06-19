На Кубке конфедераций, который проходит в России, уже было зафиксировано несколько случаев, когда судьи прибегали к помощи VAR

На Кубке конфедераций, который проходит в России, уже было зафиксировано несколько случаев, когда судьи прибегали к помощи VAR.

"Я очень доволен системой VAR, мы уже увидели, как она помогает судьям принимать правильные решения, - сказал Инфантино. - Тестирование системы на Кубке конфедераций также поможет нам улучшить процессы и коммуникации между судьями. То, чего болельщики ждали на протяжении многих лет, наконец произошло, это является важным этапом турнира. Система видеопомощи судьям - это будущее современного футбола".

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. На Кубке конфедераций система была применена впервые.