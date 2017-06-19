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Инфантино: система видеопомощи арбитрам - будущее современного футбола
Сергей Фадеичев/ТАСС
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На Кубке конфедераций, который проходит в России, уже было зафиксировано несколько случаев, когда судьи прибегали к помощи VAR

СОЧИ, 19 июня. /ТАСС/. Система видеопомощи арбитрам (VAR), которая применяется на Кубке конфедераций 2017 года, является будущим современного футбола. Такое мнение высказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, чьи слова приводит пресс-служба организации.

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На Кубке конфедераций, который проходит в России, уже было зафиксировано несколько случаев, когда судьи прибегали к помощи VAR.

"Я очень доволен системой VAR, мы уже увидели, как она помогает судьям принимать правильные решения, - сказал Инфантино. - Тестирование системы на Кубке конфедераций также поможет нам улучшить процессы и коммуникации между судьями. То, чего болельщики ждали на протяжении многих лет, наконец произошло, это является важным этапом турнира. Система видеопомощи судьям - это будущее современного футбола".

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. На Кубке конфедераций система была применена впервые.

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