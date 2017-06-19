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19 июня, 21:46
Инфантино: ФИФА устраивает посещаемость матчей Кубка конфедераций
Александр Демьянчук/ТАСС
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По словам главы ФИФА, атмосфера на стадионах просто потрясающая

СОЧИ, 19 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Международная федерация футбола (ФИФА) удовлетворена уровнем посещаемости матчей Кубка конфедераций 2017 года. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, в понедельник побывавший в Сочи на матче группового этапа турнира между сборными Австралии и Германии (2:3).

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"Посещаемость матчей нас устраивает. Атмосфера на стадионах просто потрясающая", - сказал Инфантино.

Матч открытия турнира между сборными России и Новой Зеландии (2:0), состоявшийся 17 июня, собрал на трибунах стадиона "Санкт-Петербург" 50 тысяч зрителей. На встрече Португалия - Мексика (2:2) в Казани было 34 тысячи зрителей, на игре сборных Чили и Камеруна (2:0) в Москве - 33 тысячи, на матче команд Австралии и Германии - 28 тысяч.

Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

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