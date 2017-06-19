Станции метро Москвы "Спартак" и "Тушинская" будут работать в особом режиме 21 июня

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Дополнительные резервные составы будут работать на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро в дни матчей Кубка конфедераций

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Станции московского метро "Спартак" и "Тушинская" будут работать в особом режиме в дни матчей Кубка конфедераций по футболу. Как сообщается на Едином транспортном портале столицы, это позволит избежать скопления людей на станциях.

"Северный вестибюль станции "Спартак" будет работать только на выход. Режим работы южного вестибюля станции "Спартак" и вестибюлей станции "Тушинская" не изменится. Через 1,5 часа после начала футбольных матчей и в течение 2 часов после их окончания северный вестибюль станции "Спартак" будет работать только для входа пассажиров. При необходимости также будет работать и южный вестибюль станции "Тушинская", остальные вестибюли - в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В дни матчей на Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линиях метро будут находиться дополнительные резервные составы. Поезда будут готовы выйти на линии для обеспечения комфортного и безопасного проезда болельщиков даже при возросшем пассажиропотоке.

Московские матчи Кубка конфедераций проходят на столичном стадионе "Спартак". 18 июня (играли сборные Камеруна и Чили), 21 июня (сыграют Россия и Португалия), 25 июня (Чили и Австралия) и 2 июля (матч за 3-е место). Транспортный комплекс области ожидает роста пассажиропотока между областью и столицей в эти дни.

Кубок конфедераций - футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой FIFA. Он предваряет чемпионат мира (ЧМ) по футболу и проходит ровно за год до него в стране-хозяйке ЧМ.

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