о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
19 июня, 17:52
Около 9 тысяч человек посетили Казанский кремль в день матча Португалия - Мексика
Ближайшие матчи
идет сейчас
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
21 июня, 21:00
А
Мексика
Новая Зеландия
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
расписание всех игр
В среднем 9-12 тысяч человек ежедневно посещают музеи Казанского кремля во время Кубка конфедераций по футболу

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Порядка 9-12 тысяч человек ежедневно посещают музеи Казанского кремля во время Кубка конфедераций по футболу. Так, в день матча между сборными Португалии и Мексики в кремле побывали около 9 тысяч человек.

"Вчера около 9 тысяч гостей было на территории кремля. 10, 11, 12 тысяч человек - в среднем вот такая посещаемость в дни Кубка конфедераций. Это чуть больше обычного", - сообщила журналистам директор Государственного историко- архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский кремль" Зиля Валеева.

Смотрите также
В ожидании Роналду: в Казани встречают первый матч Кубка конфедераций

По ее словам, особой популярностью у туристов, которые впервые приехали в Казань, пользуются музеи исламской культуры, Благовещенского собора, истории государственности Татарстана, где представлена практически 2000-летняя история татарского народа.

Музей-заповедник "Казанский кремль" является уникальным архитектурным и историческим памятником, который в 2000 году был включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Казанский кремль - это единственный в мире действующий центр татарской государственной культуры и государственной власти и единственная сохранившаяся в Российской Федерации татарская крепость, в которой сохранены основы планировки, градостроительная композиция и функциональная организация архитектурных комплексов. Комплекс расположен в центре города, территория музея-заповедника составляет 13,45 га.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе В выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места, финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Футболисты сборной Камеруна под музыку вышли на первую тренировку в Петербурге
19 июня, 18:55
Эксперт: сборной России в матче с португальцами нужно уделять внимание не только Роналду
19 июня, 18:44
Безбарьерная среда создана в зонах гостеприимства к Кубку конфедераций в Сочи
19 июня, 17:59
Сочи встречает первый матч Кубка конфедераций под музыку оркестра
19 июня, 17:33
Определены стартовые составы команд Австралии и Германии на матч Кубка конфедераций
19 июня, 17:08
Онлайн. Австралия - Германия
19 июня, 17:05
Многие театры Казани переведут спектакли на английский язык во время Кубка конфедераций
19 июня, 16:47
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.