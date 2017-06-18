В среднем 9-12 тысяч человек ежедневно посещают музеи Казанского кремля во время Кубка конфедераций по футболу

"Вчера около 9 тысяч гостей было на территории кремля. 10, 11, 12 тысяч человек - в среднем вот такая посещаемость в дни Кубка конфедераций. Это чуть больше обычного", - сообщила журналистам директор Государственного историко- архитектурного и художественного музея-заповедника "Казанский кремль" Зиля Валеева.

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Порядка 9-12 тысяч человек ежедневно посещают музеи Казанского кремля во время Кубка конфедераций по футболу. Так, в день матча между сборными Португалии и Мексики в кремле побывали около 9 тысяч человек.

По ее словам, особой популярностью у туристов, которые впервые приехали в Казань, пользуются музеи исламской культуры, Благовещенского собора, истории государственности Татарстана, где представлена практически 2000-летняя история татарского народа.

Музей-заповедник "Казанский кремль" является уникальным архитектурным и историческим памятником, который в 2000 году был включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Казанский кремль - это единственный в мире действующий центр татарской государственной культуры и государственной власти и единственная сохранившаяся в Российской Федерации татарская крепость, в которой сохранены основы планировки, градостроительная композиция и функциональная организация архитектурных комплексов. Комплекс расположен в центре города, территория музея-заповедника составляет 13,45 га.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе В выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места, финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

Казань примет четыре встречи, в том числе полуфинал. Игры состоятся на стадионе "Казань-Арена", вместимость которого составляет около 45 тысяч зрителей. Стадион был построен в 2013 году.