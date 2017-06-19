Кубок конфедераций в России войдет в историю как первый крупный турнир, на котором применяется система видеоповторов. Поможет ли это избежать ошибочных решений судей — в материале ТАСС

Зачем ввели систему видеоповторов? "Необходимость введения системы продиктована не ФИФА, а самим футболом. Игра становится быстрее, и возникает много ситуаций, когда все решают сантиметры, и человеческий глаз не всегда способен правильно оценить ситуацию", — заявил перед началом Кубка конфедераций глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка, объясняя причины проведения эксперимента.

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5 марта 2016 года Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ), регулирующий и "защищающий" правила игры в футбол, утвердил тестовый этап внедрения системы видеоповторов. С того времени она тестируется во втором дивизионе первенства Италии и некоторых других чемпионатах не из числа ведущих. Работала система и на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии.

Из соревнований на уровне сборных видеоповторы применялись во время молодежного чемпионата мира в Южной Корее, завершившегося за неделю до старта Кубка конфедераций. В 52 матчах на основе данных системы было принято 12 решений. Пять из них касались определения офсайда, семь — нарушения правил. Семь из 12 решений повлияли на результат игры.

Какие решения может пересмотреть судья у монитора? Засчитать или отменить гол. Видеоассистент может подсказать главному арбитру, был гол забит с нарушением правил или нет. Решение о назначении пенальти, предъявлении красной карточки. Помощник главного судьи, просмотрев повтор спорного эпизода, исключает принятие явно ошибочного решения о назначении или неназначении 11-метрового или удалении игрока с поля. Решение о том, какого игрока наказать за нарушение правил. Видеоассистент может вмешаться, если арбитр выносит предупреждение или удаляет с поля не того игрока либо если главный судья не уверен, какого именно игрока следует наказать. Как это работает? Пересмотр спорного эпизода может инициировать сам арбитр или видеоассистент. Помощник главного судьи анализирует запись и сообщает арбитру по радиосвязи свое мнение о спорном эпизоде. Арбитр может поверить судье у монитора, а может сам пересмотреть запись. Пересмотр одного эпизода занимает в среднем 30 секунд, если арбитр полагается на мнение своих помощников. Если же судья сам пересматривает эпизод, то пауза в матче может составить полторы-две минуты. Как заявил глава департамента ФИФА по новым технологиям Йоханнес Холсмюллер, на Кубке конфедераций ассистенты главного судьи смогут посмотреть повтор спорного момента с 30 разных камер. По словам президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, стоимость системы видеоповторов для одного стадиона составляет $1,2 млн. Что говорят о введении видеоповторов? "Ошибка в важном матче может испортить репутацию судье, а то и поставить крест на его карьере. В этом плане система является хорошим помощником арбитра", — заявил перед началом Кубка конфедераций словенский арбитр Скомина. В своем первом же матче на турнире он дважды обращался к видеоассистенту в эпизодах с забитыми мячами. "Если футбол выиграет от этих новых правил — отлично. Но давайте внимательно к этому относиться, потому что не все до конца понимают правила (применения системы)", — заявил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча с мексиканцами (2:2), в котором после просмотра был отменен гол его команды. "Мне понравилось, как работала система, не было никакой большой задержки", — сказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко после первых матчей Кубка конфедераций. "Система очень полезная, она будет помогать футболу добиться прозрачности, чтобы никто не пострадал в тех моментах, когда арбитр что-то не заметил. Думаю, эта система должна быть использована и на чемпионате мира в России", — считает арбитр ФИФА из Узбекистана Равшан Ирматов. Что дальше? Решение о применении системы на чемпионате мира в России будет принято в марте 2018 года на конгрессе ИФАБ. Президент ФИФА Джанни Инфантино уже объявил о том, что система будет использована на чемпионате мира - 2018, если получит положительные отзывы на этапе тестирования. Система, установленная на четырех российских стадионах Кубка конфедераций за счет ФИФА, останется в распоряжении арен. РФС заинтересован в использовании системы в чемпионате России. Для этого необходимо подписать трехсторонний договор с ФИФА и ИФАБ. Вопрос о применении системы в сезоне-2017/18 остается открытым.​

Олег Кошелев