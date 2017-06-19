Зачем ввели систему видеоповторов?

"Необходимость введения системы продиктована не ФИФА, а самим футболом. Игра становится быстрее, и возникает много ситуаций, когда все решают сантиметры, и человеческий глаз не всегда способен правильно оценить ситуацию", — заявил перед началом Кубка конфедераций глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка, объясняя причины проведения эксперимента.
Засчитать или отменить гол. Видеоассистент может подсказать главному арбитру, был гол забит с нарушением правил или нет.
Решение о назначении пенальти, предъявлении красной карточки. Помощник главного судьи, просмотрев повтор спорного эпизода, исключает принятие явно ошибочного решения о назначении или неназначении 11-метрового или удалении игрока с поля.
Решение о том, какого игрока наказать за нарушение правил. Видеоассистент может вмешаться, если арбитр выносит предупреждение или удаляет с поля не того игрока либо если главный судья не уверен, какого именно игрока следует наказать.
Пересмотр спорного эпизода может инициировать сам арбитр или видеоассистент.
Помощник главного судьи анализирует запись и сообщает арбитру по радиосвязи свое мнение о спорном эпизоде.
Арбитр может поверить судье у монитора, а может сам пересмотреть запись.
Пересмотр одного эпизода занимает в среднем 30 секунд, если арбитр полагается на мнение своих помощников. Если же судья сам пересматривает эпизод, то пауза в матче может составить полторы-две минуты.
Как заявил глава департамента ФИФА по новым технологиям Йоханнес Холсмюллер, на Кубке конфедераций ассистенты главного судьи смогут посмотреть повтор спорного момента с 30 разных камер.
По словам президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, стоимость системы видеоповторов для одного стадиона составляет $1,2 млн.
"Ошибка в важном матче может испортить репутацию судье, а то и поставить крест на его карьере. В этом плане система является хорошим помощником арбитра", — заявил перед началом Кубка конфедераций словенский арбитр Скомина. В своем первом же матче на турнире он дважды обращался к видеоассистенту в эпизодах с забитыми мячами.
"Если футбол выиграет от этих новых правил — отлично. Но давайте внимательно к этому относиться, потому что не все до конца понимают правила (применения системы)", — заявил главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча с мексиканцами (2:2), в котором после просмотра был отменен гол его команды.
"Мне понравилось, как работала система, не было никакой большой задержки", — сказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко после первых матчей Кубка конфедераций.
"Система очень полезная, она будет помогать футболу добиться прозрачности, чтобы никто не пострадал в тех моментах, когда арбитр что-то не заметил. Думаю, эта система должна быть использована и на чемпионате мира в России", — считает арбитр ФИФА из Узбекистана Равшан Ирматов.
Решение о применении системы на чемпионате мира в России будет принято в марте 2018 года на конгрессе ИФАБ.
Президент ФИФА Джанни Инфантино уже объявил о том, что система будет использована на чемпионате мира - 2018, если получит положительные отзывы на этапе тестирования.
Система, установленная на четырех российских стадионах Кубка конфедераций за счет ФИФА, останется в распоряжении арен.
РФС заинтересован в использовании системы в чемпионате России. Для этого необходимо подписать трехсторонний договор с ФИФА и ИФАБ. Вопрос о применении системы в сезоне-2017/18 остается открытым.
Олег Кошелев