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Многие театры Казани переведут спектакли на английский язык во время Кубка конфедераций
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Всего во время Кубка конфедераций в Казани пройдет 47 мероприятий в музеях и 48 - в театрах

КАЗАНЬ, 19 июня. /ТАСС/. Все спектакли в театрах Казани, где имеется техническая возможность, во время Кубка конфедераций будут показывать спектакли с английским переводом. Об этом сообщил журналистам министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин.

"Все государственные театры покажут спектакли из текущего репертуара, а также две премьеры. Все спектакли в соответствии с техническими возможностями будут переведены на английский язык", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщал, что на время проведения соревнований все театры Казани продлили театральные сезон. Всего во время Кубка конфедераций в Казани пройдет 47 мероприятий в музеях и 48 - в театрах.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

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