о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
19 июня, 16:40
Доля просмотра матча открытия Кубка на "Матч ТВ" среди мужчин от 18 лет составила 27,6%
Ближайшие матчи
19 июня, 18:00
Австралия
Германия
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
21 июня, 21:00
А
Мексика
Новая Зеландия
22 июня, 18:00
Б
Камерун
Австралия
расписание всех игр
Доли просмотра матча открытия Кубка конфедераций стали рекордными показателями телесмотрения прямого эфира в этих возрастных категориях

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Доля просмотра матча открытия Кубка конфедераций 2017 года по футболу между командами России и Новой Зеландии на телеканале "Матч ТВ" в возрастной категории "мужчины старше 18 лет" составила 27,6%. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала.

Смотрите также
"Матч ТВ" покажет церемонию открытия Кубка конфедераций в прямом эфире

Встреча состоялась в субботу и завершилась победой российской команды со счетом 2:0.

Доля просмотра церемонии открытия турнира в этой же возрастной категории составила 9,1%. В возрастной категории "мужчины от 18 до 24 лет" доля просмотра матча Россия - Новая Зеландия составила 31,9%, церемонии открытия - 5,5%. Доли просмотра матча открытия Кубка конфедераций стали рекордными показателями телесмотрения прямого эфира в этих возрастных категориях.

Кубок конфедераций, матчи которого проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Сочи встречает первый матч Кубка конфедераций под музыку оркестра
19 июня, 17:33
Определены стартовые составы команд Австралии и Германии на матч Кубка конфедераций
19 июня, 17:08
Онлайн. Австралия - Германия
19 июня, 17:05
Многие театры Казани переведут спектакли на английский язык во время Кубка конфедераций
19 июня, 16:47
Мэр: опыт проведения Кубка конфедераций поможет Сочи при подготовке к ЧМ-2018
19 июня, 16:39
Крупнейший автоперевозчик Подмосковья усилил безопасность автобусов к Кубку конфедераций
19 июня, 16:10
Албин: эксплуатация рулонного газона - самый дешевый вариант для арены в Петербурге
19 июня, 15:48
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.