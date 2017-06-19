Власти Санкт-Петербурга уже заготовили рулонный газон для стадиона к ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Эксплуатация рулонного газона с прошивкой является самым дешевым вариантом для стадиона "Санкт-Петербург". Об этом журналистам сообщил вице- губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Перед Кубком конфедераций газон стадиона пришел в негодность и был заменен. Согласно рекомендациям Международной федерации футбола (ФИФА), было принято решение отказаться от эксплуатации выкатного поля, что изначально было заложено в проекте. Кроме того, площадь за пределами стадиона, предназначенная для выката поля, занята временной инфраструктурой к проходящему в эти дни Кубку конфедераций и чемпионату мира 2018 года.

"Самый дешевый вариант, как показывает мировой опыт, - эксплуатация рулонного газона с прошивкой. Его можно менять регулярно - два раза в год, если есть проблемы. Самое главное - мы освоили эту технологию, у нас на подготовку рулонного газона, выращенного у нас, ушло полторы недели", - сказал Албин.

"Есть вариант демонтажа "временки" и направления поля на внешний периметр - считаем по деньгам. Второй вариант - оставить все, как есть, но тогда существует вероятность, что нам придется постоянно менять газон, он не выживет в этих условиях. Третий вариант - перенос медиацентра, но это требует прокладки коммуникаций, и главное - нагрузки должны обеспечивать качественные трансляции, потому что вся картинка находится там. Решение будем принимать до конца месяца с участием ФИФА и наших федеральных партнеров", - добавил Албин.

Власти Санкт-Петербурга уже заготовили рулонный газон для стадиона к ЧМ-2018

Власти города за год до проведения чемпионата мира по футболу уже заготовили рулонный газон для стадиона "Санкт-Петербург", который хранится в Гатчине.

"Открою секрет - в порядке страховки и резерва у нас есть запасной рулонный газон на чемпионат мира по футболу. Он зарезервирован и находится Гатчине, там же, где был выращен газон для Кубка конфедераций", - сообщил Албин.