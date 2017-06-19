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Албин: цена строительства стадиона "Санкт-Петербург" является адекватной
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Стоимость стадиона составила 43 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Стоимость строительства футбольного стадиона "Санкт-Петербург" является адекватной. Об этом во время общения с журналистами в пресс-центре для неаккредитованных журналистов Кубка конфедераций заявил вице-губернатор города Игорь Албин.

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Строительство стадиона велось с 2007 года, на объекте дважды менялся генподрядчик, а сроки сдачи переносились несколько раз. Объект был сдан в эксплуатацию 29 декабря прошлого года, после чего продолжался ряд работ. Стоимость стадиона в итоге составила 43 млрд рублей.

"Я считаю, что цена стадиона адекватна. Потому что это не стадион, а культурно-спортивный комплекс, который можно эксплуатировать круглый год. В нем можно плавать, проводить хоккей, футбол, концерты, выставки. Подобного объекта нет в Петербурге", - сказал Албин.

"Это не самый дорогой стадион в мире", - добавил Албин.

В субботу стадион "Санкт-Петербург" принял церемонию открытия и первый матч Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла новозеландцев со счетом 2:0. На арене пройдут еще два матча группового этапа и финал турнира.

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