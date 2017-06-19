Албин: стадиону "Санкт-Петербург" потребуется какое-то время на адаптацию

В субботу стадион принял церемонию открытия и первый матч Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /Корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Стадиону "Санкт-Петербург" потребуется некоторое время на адаптацию. Такое мнение на пресс-конференции высказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

В субботу стадион "Санкт-Петербург" принял церемонию открытия и первый матч Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла новозеландцев со счетом 2:0. На арене пройдут еще два матча группового этапа и финал турнира.

"Какое-то время придется потратить на адаптацию. Но сегодня стадион работает, он это доказал на тестовых матчах и игре Кубка конфедераций. Хотя были мелкие детали - обнаружили конденсат на полу, но это не трагедия. Это проблема, с которой мы боремся", - отметил Албин.

По словам Албина, билетно-пропускная система работала идеально. "Фанаты обычно приходят на матч за 15-20 минут до начала, тем не менее все 16 проходов рассчитаны так, что за один час могут пройти все зрители", - подчеркнул Албин.