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Сочи получил дополнительно 20 реанимационных машин скорой помощи к Кубку конфедераций
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Всего в медицинском обслуживании участников и гостей матчей Кубка конфедераций в Сочи задействованы 780 медицинских работников из семи городских больниц

СОЧИ, 19 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Автопарк станции скорой помощи Сочи к Кубку конфедераций получил дополнительно 20 современных реанимационных автомобилей. Новая автотехника будет опробована в медицинском обслуживании первого кубкового матча с участием сборных Германии и Австралии, который пройдет в понедельник на стадионе "Фишт", сообщил журналистам в ходе встречи в городском пресс-центре глава Сочи Анатолий Пахомов.

"Парк скорой помощи у нас на достаточно хорошем уровне, в основном это машины, которые были приобретены к Олимпийским играм, часть из них стояли в резерве. Плюс к Кубку конфедераций добавили еще 20 реанимационных машин, в чаше стадиона организована работа 11 бригад скорой помощи, еще 10 работают на территории Олимпийского парка", - отметил Пахомов.

Всего в медицинском обслуживании участников и гостей матчей Кубка конфедераций в Сочи задействованы 780 медицинских работников из семи городских больниц.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

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