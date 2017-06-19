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Мутко: оргкомитет в целом доволен посещаемостью первых матчей Кубка конфедераций
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По словам вице-премьера, особенно хорошо раскупаются билеты четвертой категории, предназначенные для граждан РФ

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Оргкомитет "Россия-2018" в целом удовлетворен посещаемостью стартовых матчей Кубка конфедераций по футболу. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня матчем между сборными России и Новой Зеландии (2:0), который состоялся в Санкт-Петербурге. 18 июня в Казани португальцы сыграли вничью с мексиканцами (2:2), а в Москве чилийцы победили камерунцев (2:0). Игру в Санкт-Петербурге посетил 50 251 зритель, в Казани - 34 372, в Москве - 33 492.

"Посещаемость могла бы быть и выше, но то, что мы видим, - это объективная цифра. Понятно, что все хотят попасть на матчи с участием сборной России, но неплохая поддержка и на других играх. В целом мы довольны посещаемостью", - сказал Мутко, отметив, что билетной программой занимается Международная федерация футбола (ФИФА).

По словам Мутко, особенно хорошо раскупаются билеты четвертой категории, предназначенные для граждан РФ. "Надеемся, что по ходу турнира еще больше болельщиков будут ходить на стадионы", - сказал Мутко.

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