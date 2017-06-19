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Мутко: Сочи подошел к Кубку конфедераций с высоким уровнем готовности
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В понедельник в Сочи пройдет матч между сборными Австралии и Германии

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сочи подошел к старту Кубка конфедераций по футболу в полной готовности. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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В понедельник в Сочи пройдет матч Кубка конфедераций между сборными Австралии и Германии. Также в городе пройдут еще три игры турнира.

"Сегодня еще последний, четвертый город включается в программу, турнир набирает ход, - сказал Мутко. - Сегодня будет более ясная картина, хотя мы уверены - Сочи абсолютно готов к сегодняшнему вечернему матчу. Пока все на очень хорошем уровне с точки зрения организации процесса, никаких больших вопросов нет".

"Мы в ежедневном режиме все отслеживаем, работают все службы, - добавил вице-премьер. - ФИФА довольна, команды довольны, болельщики довольны, серьезных нареканий нет. Но это только начало - сегодня будет сыгран серьезный матч, мы сможем подвести определенные итоги работы во всех городах. По Москве, Санкт-Петербургу и Казани никаких вопросов в плане организации турнира нет".

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани, турнир завершится 2 июля.

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