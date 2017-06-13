Мутко: система безопасности на Кубке конфедераций работает эффективно

По словам вице-премьера, пока к службам безопасности вопросов нет

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Система безопасности на матчах Кубка конфедераций по футболу в России работает эффективно, все возникающие технические вопросы обсуждаются в рабочем режиме ежедневно. Об этом ТАСС рассказал вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Кубок конфедераций стартовал в Санкт-Петербурге 17 июня, в матче-открытии сборная России победила команду Новой Зеландии (2:0). Казань и Москва также провели по одной встрече. Первая игра в Сочи состоится в понедельник в 18:00 мск, в ней сыграют сборные Германии и Австралии.

"В целом система достаточно эффективно работает. Кому-то может показаться, что меры чрезмерные, особенно при проходе на стадион, но это хорошо регулируется. Мы стараемся, чтобы не скапливалось большое количество людей. Пока к службам безопасности вопросов нет", - сказал Мутко.

"Есть технические вопросы, которые мы обсуждаем каждодневно, поправляем в рабочем режиме", - добавил он.

Мутко также отметил работу транспортной системы, которая функционирует в особом режиме в дни Кубка конфедераций. "Нет вопросов и к транспортной логистике, работают системы бесплатного проезда. Около 30 тысяч болельщиков уже проехали на специальных поездах бесплатно. Хотелось бы, чтобы болельщики планировали поездки заранее, а если вдруг отказываются, сообщали своевременно, ведь для них места в поездах держатся до последнего момента", - отметил вице-премьер.

Кубок конфедераций завершится 2 июля, финал турнира примет стадион "Санкт-Петербург".