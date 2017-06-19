Экскурсии по московскому метро и МЦК организованы для иностранных болельщиков

Кроме того, гости Кубка конфедераций могут воспользоваться речными прогулками на теплоходах, в ходе которых им расскажут об истории центра города и промышленной архитектуре Москвы

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Экскурсии по станциям столичного метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) организованы для иностранных болельщиков на время проведения Кубка конфедераций по футболу. Об этом на пресс-конференции сообщила генеральный директор Музея Москвы Алина Сапрыкина.

Стартовавший 17 июня Кубок конфедераций проходит в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани, турнир завершится 2 июля.

"Специально на время проведения Кубка конфедераций для иностранных болельщиков были организованы экскурсии по метро и МЦК. Они расскажут о величайшем, красивейшем и уникальном метро", - рассказала Сапрыкина.

Кроме того, гости турнира могут воспользоваться речными прогулками на теплоходах, в ходе которых им расскажут об истории центра города и промышленной архитектуре Москвы.

Также Сапрыкина отметила, что на время турнира в Музее Москвы, который расположен в Провиантских складах на Зубовском бульваре, можно будет посетить несколько тематических выставок.

По ее словам, в день музей способен принять до 20 тысяч человек.