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Роналду и ряд других португальских футболистов получили отдых после игры с мексиканцами
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В воскресенье на "Казань-Арене" команды Португалии и Мексики сыграли вничью со счетом 2:2

КАЗАНЬ, 19 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающий Криштиану Роналду и другие футболисты сборной Португалии, вышедшие с первых минут матча Кубка конфедераций с командой Мексики, пропустили утреннюю тренировку в понедельник, сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

Встреча группы А, которая прошла в воскресенье на "Казань-Арене", завершилась со счетом 2:2. Роналду отметился голевой передачей и был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) игроком матча.

В утреннем занятии на стадионе "Рубин", первые 15 минут которого были открыты для представителей СМИ, приняли участие игроки португальской сборной, которые в воскресенье выходили на замену - Адриен Силва, Нелсон Мартинш и Андре Силва, и оставшиеся в запасе. Из "основы" на поле появились только Рикарду Куарежма и Пепе, который совершили легкую пробежку и растяжку. Основной вратарь команды Руи Патрисиу также не вышел на тренировку.

В среду, 21 июня, португальцы проведут на московском стадионе "Спартак" второй матч на групповом этапе - с командой России, которая захватила лидерство в квартете после победы над новозеландцами в субботу (2:0). В Москву португальцы вылетят в понедельник во второй половине дня.

Мексиканцы и новозеландцы проведут встречу второго тура на стадионе "Фишт" в Сочи также 21 июня.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

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