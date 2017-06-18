Полузащитник отметил, что при таком настрое сборная Мексики выйдет в полуфинал Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Россия будет трудным соперником для команды Мексики на Кубке конфедераций по футболу. Такое мнение высказал журналистам полузащитник, капитан мексиканской команды Андрес Гуардадо.

Встреча первого тура группового этапа группы А Португалия - Мексика завершилась со счетом 2:2. Матч проходил на "Казань-Арене". Мексиканцы проведут с россиянами матч заключительного тура 24 июня. "Сборная России является хозяйкой турнира, это трудный соперник. Но мы верим в себя, верим в свой потенциал, и матч с Португалией еще добавил нам уверенности", - отметил он. По его словам, мексиканцы ощущают давление перед матчем со сборной России. "Давление есть всегда, перед любым матчем", - добавил Гуардадо. Россияне в субботу обыграли новозеландцев со счетом 2:0.

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Он отметил, что при таком настрое сборная Мексики выйдет в полуфинал Кубка конфедераций. "Со стороны кажется, что мы сыграли с самым сильным соперником (сборная Португалии - прим. ТАСС), и дальше будет легче. Но если мы будем так думать, мы проиграем следующий матч. Надо играть с таким же настроем и желанием. И если мы так и будем играть, мы обязательно выйдем в полуфинал", - сказал он. В группе A также выступают команды России и Новой Зеландии, которые свой матч провели в субботу, встреча завершилась победой россиян со счетом 2:0. Сборная России проведет матч с командой Португалии 21 июня в Москве, против мексиканцев подопечные Станислава Черчесова сыграют 24 июня в Казани. Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.