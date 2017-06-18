о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
18 июня, 22:52
Гуардадо: сборная России - трудный соперник для мексиканцев на Кубке конфедераций
Ближайшие матчи
18 июня, 18:00
А
Португалия
Мексика
18 июня, 21:00
Б
Камерун
Чили
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
расписание всех игр
Полузащитник отметил, что при таком настрое сборная Мексики выйдет в полуфинал Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Россия будет трудным соперником для команды Мексики на Кубке конфедераций по футболу. Такое мнение высказал журналистам полузащитник, капитан мексиканской команды Андрес Гуардадо.

Смотрите также
Гуардадо: гол мексиканского полузащитника Морено стал "заслуженной премией"

Встреча первого тура группового этапа группы А Португалия - Мексика завершилась со счетом 2:2. Матч проходил на "Казань-Арене". Мексиканцы проведут с россиянами матч заключительного тура 24 июня.

"Сборная России является хозяйкой турнира, это трудный соперник. Но мы верим в себя, верим в свой потенциал, и матч с Португалией еще добавил нам уверенности", - отметил он.

По его словам, мексиканцы ощущают давление перед матчем со сборной России. "Давление есть всегда, перед любым матчем", - добавил Гуардадо.

Россияне в субботу обыграли новозеландцев со счетом 2:0.

Смотрите также
Эрнандес: мексиканцы в игре с португальцами показали смелый футбол

Он отметил, что при таком настрое сборная Мексики выйдет в полуфинал Кубка конфедераций.

"Со стороны кажется, что мы сыграли с самым сильным соперником (сборная Португалии - прим. ТАСС), и дальше будет легче. Но если мы будем так думать, мы проиграем следующий матч. Надо играть с таким же настроем и желанием. И если мы так и будем играть, мы обязательно выйдем в полуфинал", - сказал он.

В группе A также выступают команды России и Новой Зеландии, которые свой матч провели в субботу, встреча завершилась победой россиян со счетом 2:0. Сборная России проведет матч с командой Португалии 21 июня в Москве, против мексиканцев подопечные Станислава Черчесова сыграют 24 июня в Казани. Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Голы и видеоповторы: португальцы и мексиканцы открыли Кубок конфедераций для Казани
18 июня, 23:12
Роналду: сборная Португалии в порядке, не стоит бить тревогу
18 июня, 23:02
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
18 июня, 22:53
Эрнандес: мексиканцы в игре с португальцами показали смелый футбол
18 июня, 22:47
Нани: португальцы рассчитывают победить сборную России, несмотря на гостевой статус
18 июня, 22:23
Гуардадо: гол мексиканского полузащитника Морено стал "заслуженной премией"
18 июня, 22:16
Морено: ничья в матче сборных Мексики и Португалии стала справедливым результатом
18 июня, 22:09
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.