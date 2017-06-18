Полузащитник уточнил, что сборная Мексики играла против хорошей команды, которая "также вправе была рассчитывать на победу"

Встреча первого тура группы А Португалия - Мексика, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 2:2. В составе португальцев забитыми мячами отметились Рикарду Куарежма (34-я минута) и Седрик Соареш (86), у мексиканцев отличились Хавьер Эрнандес (42) и Эктор Морено (90).

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Гол полузащитника Эктора Морено на 90-й минуте матча Кубка конфедераций с командой Португалии стал "заслуженной премией" для мексиканских футболистов. Такое мнение высказал журналистам полузащитник, капитан сборной Мексики Андрес Гуардадо.

"Гол Морено стал для нас заслуженной премией, потому что всегда лучше сыграть вничью, чем проиграть. Хотя мы могли и выиграть этот матч. Сборная Мексики провела отличный матч, мы играли первым номером, заставили уважать себя, мы находимся на правильном пути", - сказал Гуардадо.

Он уточнил, что сборная Мексики играла против хорошей команды, которая "также вправе была рассчитывать на победу". "Как бы то ни было, мы забили гол, который заслужили, потому что мы искали его, шли в атаку до последнего", - добавил капитан сборной Мексики.

Не хватило последнего паса

По словам Гуардадо, команде не хватило последнего паса для победы. "Не хватало последнего паса, хороших ударов в завершении атак. Но мы забили два гола чемпионам Европы, забили заслуженно", - сказал он.

Гуардадо добавил, что старая травма почти не мешала ему в этом матче. "В концовке было тяжеловато, я долго не играл, но выдержал", - сказал капитан сборной Мексики, отвечая на вопрос о самочувствии после перенесенной травмы.

В группе A также выступают команды России и Новой Зеландии, которые свой матч провели в субботу, встреча завершилась победой россиян со счетом 2:0. Сборная России проведет матч с командой Португалии 21 июня в Москве, против мексиканцев подопечные Станислава Черчесова сыграют 24 июня в Казани. Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.