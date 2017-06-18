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Морено: ничья в матче сборных Мексики и Португалии стала справедливым результатом
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Встреча группы А завершилась со счетом 2:2

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Результат матча сборных Мексики и Португалии на Кубке конфедераций закономерен, команды провели равную игру. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной Мексики Эктор Морено.

Встреча группы А Португалия - Мексика завершилась со счетом 2:2, Морено сравнял счет в компенсированное время. Матч проходил на "Казань-Арене".

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"Результат справедлив - ничья. Мы знали, что португальцы хорошо играют на свободном пространстве, были к этому готовы. Конечно, пришлось нелегко, но, думаю, мы справились, в целом получился равный матч", - отметил Морено.

Футболист не считает, что совершил что-то выдающееся, сравняв счет. "Повезло оказаться в нужном месте, откликнуться на навес и завершить усилия партнеров. На моем месте мог оказаться любой. Гол был справедливым, мы заслужили эту ничью", - сказал он.

Полузащитник также поделился мнением об игре португальца Криштиану Роналду, признанного лучшим игроком встречи. "Роналду стал старше, уже не такой быстрый, потому поменял стиль игры. Теперь он лучше видит поле, играет на перспективу", - отметил Морено.

В группе A также выступают команды России и Новой Зеландии, которые свой матч провели в субботу, встреча завершилась победой россиян со счетом 2:0. Сборная России проведет матч с командой Португалии 21 июня в Москве, против мексиканцев подопечные Станислава Черчесова сыграют 24 июня в Казани. Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи, завершится 2 июля.

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