Роналду не явился на пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций с мексиканцами

Согласно регламенту, лучший игрок встречи обязан посетить послематчевую пресс-конференцию

КАЗАНЬ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не явился на пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций со сборной Мексики, который прошел в Казани.

Встреча первого тура группы А Португалия - Мексика завершилась со счетом 2:2. Роналду был признан лучшим игроком матча. Согласно регламенту, лучший игрок встречи обязан явиться на послематчевую пресс-конференцию.

"Как только Роналду обработают колено, он выйдет в микст-зону для общения с журналистами", - заявил представитель организаторов турнира. Однако в микст-зоне футболист не остановился.