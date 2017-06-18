о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
18 июня, 20:51
Роналду не явился на пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций с мексиканцами
Ближайшие матчи
18 июня, 18:00
А
Португалия
Мексика
идет сейчас
18 июня, 21:00
Б
Камерун
Чили
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
расписание всех игр
Согласно регламенту, лучший игрок встречи обязан посетить послематчевую пресс-конференцию

КАЗАНЬ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду не явился на пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций со сборной Мексики, который прошел в Казани.

Смотрите также
Агент Барбоза: оборона сборной России способна сдержать Роналду

Встреча первого тура группы А Португалия - Мексика завершилась со счетом 2:2. Роналду был признан лучшим игроком матча. Согласно регламенту, лучший игрок встречи обязан явиться на послематчевую пресс-конференцию.

"Как только Роналду обработают колено, он выйдет в микст-зону для общения с журналистами", - заявил представитель организаторов турнира. Однако в микст-зоне футболист не остановился.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Сантуш: португальцы в матче с мексиканцами периодически боялись играть
18 июня, 21:14
Тысячи чилийцев и камерунские сувениры: Москва принимает матч Кубка конфедераций
18 июня, 21:06
Тренер сборной Мексики Осорио поражен атмосферой на "Казань-Арене"
18 июня, 21:01
Агент Барбоза: оборона сборной России способна сдержать Роналду
18 июня, 20:44
Осорио: мексиканцы выполнили установку на матч и достойно сыграли против португальцев
18 июня, 20:42
Главный тренер сборной Германии Лев поздравил Черчесова с победой над новозеландцами
18 июня, 20:36
Мутко: понравилось, как работала система видеоповторов в игре Португалия - Мексика
18 июня, 20:31
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.