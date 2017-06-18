На 21-й минуте защитник португальцев Пепе отправил мяч в сетку ворот соперника, однако после просмотра видеоповтора гол был отменен, так как был зафиксирован офсайд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко рассказал, что ему понравилось, как сработала система видеоповторов во время матча Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики. Об этом он заявил ТАСС.

В воскресенье сборные Португалии и Мексики сыграли между собой вничью со счетом 2:2. На 21-й минуте защитник португальцев Пепе отправил мяч в сетку ворот соперника, однако после просмотра видеоповтора гол был отменен, так как был зафиксирован офсайд.

"Мне понравилось, как работала система, не было никакой большой задержки, - сказал Мутко. - Цена гола имеет очень высокое значение, и то, что на повторе увидели и зафиксировали "вне игры", это здорово, это разгружает арбитра, разделяет ответственность. Все проходит быстро и оперативно, прошли секунды и все решения приняли. Сейчас все тестируют, и за этим будущее, это хорошее новшество у ФИФА".

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. На Кубке конфедераций система была применена впервые.