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Мутко: матчи с португальцами и мексиканцами будут непростыми для сборной России
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В воскресенье сборные Португалии и Мексики сыграли между собой вничью со счетом 2:2

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Матчи Кубка конфедераций с командами Португалии и Мексики будут непростыми для сборной России по футболу, потому что у соперников не осталось права на ошибку. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ, глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

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В воскресенье сборные Португалии и Мексики сыграли между собой вничью со счетом 2:2.

"Играли две интересные команды, очень непростые, мобильные и техничные, они показали результат, который не дает им возможности дальше ошибаться. Так что для сборной России матчи с ними обещают быть непростыми. У португальцев хватает хороших игроков, помимо Роналду. Был интересный футбол с высокими скоростями, мне он понравился, как и болельщикам, атмосфера была прекрасная", - сказал Мутко.

Сборная России проведет матч с командой Португалии 21 июня в Москве. Против мексиканцев подопечные Станислава Черчесова сыграют 24 июня в Казани.

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