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Голкипер сборной Германии Лено выйдет в стартовом составе в матче с австралийцами
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Матч первого тура группового этапа Германия - Австралия пройдет в Сочи 19 июня

СОЧИ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Вратарь сборной Германии по футболу Бернд Лено выйдет в стартовом составе команды в матче Кубка конфедераций против австралийцев. Об этом Лено рассказал журналистам.

Матч первого тура группового этапа Германия - Австралия пройдет в Сочи 19 июня.

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"Я горд играть в России в качестве чемпионов мира. Мы очень рады и гордимся своей страной, которая имеет право выступать на таком турнире. Мы думаем только о победе, но, конечно, волнение есть, и это нормально. Тренер уже объявил мне, что я выйду в стартовом составе в матче против команды Австралии", - сказал Лено.

"Раньше я говорил по-русски бегло, но сейчас уже подзабыл язык. Я родился в России, мои родители из этой страны, мне приятно находиться тут. Стадион мне очень понравился, газон тоже хороший, все в Сочи выглядит очень хорошо, осталось только показать хорошую игру на таком стадионе. Думаю, что австралийцы будут играть в быстрый футбол, но отдадут нам инициативу", - отметил он.

Вратарь номер один в сборной Германии - Мануэль Нойер, считает Лено. "Конечно, вратарь номер один в нашей команде - Мануэль Нойер. Мы все пытаемся расти на его фоне и готовы заменить, если он вдруг получит травму, как это случилось сейчас", - добавил Лено.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В группе Б сыграют команды Германии, Австралии, Камеруна и Чили. В группе А выступят сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт- Петербурге 2 июля.

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