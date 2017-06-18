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Впервые на Кубке конфедераций судья отменил гол после использования видеоповтора
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Гол португальца Пепе в ворота сборной Мексики был отменен, так как был зафиксирован офсайд

КАЗАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Гол сборной Португалии по футболу в матче Кубка конфедераций против команды Мексики был отменен после использования помощи видеоассистентов.

На 21-й минуте защитник португальцев Пепе отправил мяч в сетку ворот соперника, однако после просмотра видеоповтора гол был отменен, так как был зафиксирован офсайд.

Видеоассистентами на этом матче выступают американец Жаир Марруфо и серб Далибор Джурджевич, помощником видеоассистента - румын Овидиу Хацеган.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система была внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии. На Кубке конфедераций система была применена впервые.

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