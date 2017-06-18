Матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики начнется с минуты молчания

Также сообщается, что футболисты сборной Португалии проведут игру в траурных черных повязках

КАЗАНЬ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Матч Кубка конфедераций по футболу между сборными Португалии и Мексики начнется с минуты молчания в память о погибших в лесных пожарах в Португалии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА).

Также сообщается, что футболисты сборной Португалии проведут игру в траурных черных повязках.

Матч Португалия - Мексика пройдет в воскресенье в Казани. Встреча начнется в 18:00 мск.

Пожар, начавшийся в субботу днем в районе населенного пункта Педроган-Гранди, до сих пор не удалось взять под контроль. По последним данным, в округе Лейрия погибли 62 человека, 54 пострадали. В борьбе со стихией задействованы сотни людей.