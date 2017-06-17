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Сочинский художник изготовил скульптуру для привлечения удачи к сборной России по футболу
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По словам художника, до чемпионата России сезона-2016/17 он подарил аналогичную скульптуру руководству московского "Спартака"

СОЧИ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Сочинский художник Владимир Кириленко создал скульптуру "Футбольный бог" для привлечения удачи к сборной России на Кубке конфедераций 2017 года. Об этом Кириленко рассказал ТАСС.

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"Мы реализуем проект "Всемирная эстафета футбола", который прошел уже в порядка 40 странах мира. В рамках проекта на выставке мы подписываем картины на футбольную тематику у знаменитых людей - например, в Вашингтон повезем картину, подписанную Никитой Симоняном, а там возьмем автограф у местной звезды. А специально к Кубку конфедераций мы создали скульптуру "Футбольный бог", которая должна принести успех сборной России на турнире. Она уже выставлена в одной из галерей Сочи", - сказал Кириленко.

По словам художника, до чемпионата России сезона-2016/17 он подарил аналогичную скульптуру руководству московского "Спартака". Скульптура принесла удачу - красно-белые впервые за 16 лет выиграли золото.

"Перед началом прошлого сезона мы вручили руководству "Спартака" скульптуру "Футбольного бога" со словами, что она поможет команде наконец-то выиграть чемпионат страны. Подарок был передан лично генеральному директору клуба Сергею Родионову", - отметил художник.

В матче открытия Кубка конфедераций, который состоялся в Санкт-Петербурге в воскресенье, сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Новой Зеландии. На групповом этапе российская сборная также встретится с командами Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В Сочи же команда может сыграть лишь в том случае, если займет второе место в группе А. Финал турнира состоится 2 июля в Санкт- Петербурге.

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