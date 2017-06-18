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Булыкин: матч с португальцами покажет, чего ждать от футболистов РФ на Кубке конфедераций
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В субботу сборная России одержала победу в стартовом матче Кубка конфедераций над командой Новой Зеландии со счетом 2:0

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Встреча с командой Португалии на Кубке конфедераций покажет, чего стоит ждать от сборной России на этом турнире. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист национальной команды Дмитрий Булыкин.

В субботу сборная России одержала победу в стартовом матче Кубка конфедераций над командой Новой Зеландии со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе "Санкт-Петербург". Первый мяч на 31-й минуте в свои ворота забил защитник новозеландцев Майкл Боксолл, еще один гол на счету Федора Смолова.

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"Прежде всего мне понравился итоговый результат. Здорово, что россияне сумели добиться победы. Были нюансы, которые оставили негативное впечатление, но на них подробно останавливаться не хотелось бы", - сказал Булыкин.

В следующем матче сборная Россия сыграет с командой Португалии. Встреча пройдет 21 июня в Москве.

"Эта игра покажет, чего жать от нашей сборной на турнире. Понятно, что показанного в матче с новозеландцами будет недостаточно для положительного результата в игре с португальцами. Обычно тренеры не меняют победный состав, поэтому, думаю, на поле выйдут те же футболисты. Заряд на игру должен быть немного иной, нужно понимать, что мы будем играть против одной из сильнейших команд мира", - считает собеседник агентства.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

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