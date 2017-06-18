По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофора Константиниди, в этом году турпоток на эту дату немного выше, чем в прошлом - на 2-3%

СОЧИ, 18 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Загруженность средств размещения в Сочи в период проведения Кубка конфедераций составляет порядка 88%. Об этом сообщил в воскресенье в городском пресс-центре начальник управления по курортному делу и туризму администрации Сочи Сергей Доморат.

По его словам, в город уже активно прибывают иностранные болельщики. "У нас средства размещения достаточно подготовлены в плане приема иностранных гостей, потому что у нас на Олимпиаде (2014) было большое количество иностранцев. И все сети у нас представлены, там очень хорошие специалисты, большинство из них владеет английским языком, как своим родным, поэтому мы абсолютно готовы с лингвистической точки зрения", - отметил Доморат.

По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофора Константиниди, в этом году турпоток на эту дату немного выше, чем в прошлом - на 2-3%.

Оформление к турниру

И. о. директора департамента оформления и дизайна городской среды администрации Сочи Александр Месс отметил, что оформление городской среды в городе к турниру выполнено на 100%. "Мы оформляли транспортные пересадочные узлы в Именетинке, транспортные узлы в Сочи. По цвету и по графике они четко и точно отвечают требованиям ФИФА", - сказал Месс.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал ТАСС, что ожидает роста турпотока в этом году за счет проведения Кубка конфедераций. В этом году в крае по прогнозам отдохнут 16 млн туристов, в прошлом году их было 15,8 млн.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В нынешнем розыгрыше принимают участие сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики, которые на предварительном этапе составили группу А, а также Германии, Чили, Камеруна и Австралии (группа В) .