о кубкематериалыучастникирасписаниестадионытурнирные таблицы
идет сейчас
18 июня, 13:28
Загрузка средств размещения в Сочи в период Кубка конфедераций составляет 88%
Ближайшие матчи
18 июня, 18:00
А
Португалия
Мексика
18 июня, 21:00
Б
Камерун
Чили
19 июня, 18:00
Б
Австралия
Германия
21 июня, 18:00
А
Россия
Португалия
расписание всех игр
По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофора Константиниди, в этом году турпоток на эту дату немного выше, чем в прошлом - на 2-3%

СОЧИ, 18 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Загруженность средств размещения в Сочи в период проведения Кубка конфедераций составляет порядка 88%. Об этом сообщил в воскресенье в городском пресс-центре начальник управления по курортному делу и туризму администрации Сочи Сергей Доморат.

"На сегодняшний день средняя загрузка средств размещения по городу составляет порядка 88%. Естественно, Кубок конфедерации привлекает людей", - сказал Доморат.

Смотрите также
Гости Кубка конфедераций в Сочи смогут посетить более 30 туробъектов

По его словам, в город уже активно прибывают иностранные болельщики. "У нас средства размещения достаточно подготовлены в плане приема иностранных гостей, потому что у нас на Олимпиаде (2014) было большое количество иностранцев. И все сети у нас представлены, там очень хорошие специалисты, большинство из них владеет английским языком, как своим родным, поэтому мы абсолютно готовы с лингвистической точки зрения", - отметил Доморат.

По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофора Константиниди, в этом году турпоток на эту дату немного выше, чем в прошлом - на 2-3%.

Оформление к турниру

И. о. директора департамента оформления и дизайна городской среды администрации Сочи Александр Месс отметил, что оформление городской среды в городе к турниру выполнено на 100%. "Мы оформляли транспортные пересадочные узлы в Именетинке, транспортные узлы в Сочи. По цвету и по графике они четко и точно отвечают требованиям ФИФА", - сказал Месс.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал ТАСС, что ожидает роста турпотока в этом году за счет проведения Кубка конфедераций. В этом году в крае по прогнозам отдохнут 16 млн туристов, в прошлом году их было 15,8 млн.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В нынешнем розыгрыше принимают участие сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики, которые на предварительном этапе составили группу А, а также Германии, Чили, Камеруна и Австралии (группа В) .

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Гости Кубка конфедераций в Сочи смогут посетить более 30 туробъектов
18 июня, 12:55
Заезд на "драконе" и восторг британца: журналисты познакомились со спортобъектами Казани
18 июня, 12:49
Мутко сообщил, что оргкомитет ЧМ-2018 хочет быть вовлечен в процесс продажи билетов
18 июня, 12:24
Город сувениров: футбольные болельщики в Казани массово скупают Ждунов и тюбетейки
18 июня, 11:56
Сорокин: система Fan ID прошла успешный тест на первом матче Кубка конфедераций
18 июня, 10:56
Оргкомитет не получил ни одного негативного отзыва об организации Кубка конфедераций
18 июня, 10:50
Инфантино: приятно наблюдать, как Россия объединилась вокруг подготовки к ЧМ-2018
18 июня, 10:38
КУБОК
КОНФЕДЕРАЦИЙ
2017
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати) Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.