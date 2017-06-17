Гости Кубка конфедераций в Сочи смогут посетить более 30 туробъектов

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал ТАСС, что ожидает роста турпотока в этом году за счет проведения Кубка конфедераций

СОЧИ, 18 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Свыше 30 туристических объектов смогут посетить гости Кубка конфедераций в Сочи, о них расскажут буклеты, распространяемые по городу. Об этом сообщил в воскресенье в городском пресс-центре начальник управления по курортному делу и туризму администрации Сочи Сергей Доморат.

"Мы определили порядка 36 объектов туристского показа, которые можем презентовать гостям Кубка. Приводили к единому архитектурному облику сам объект и прилегающую территорию. Чтобы гостям было комфортно ориентироваться в туристском потенциале, нами были выпущены карты туристских объектов города. Они будут размещаться в различных точках города и бесплатно раздаваться гостям", - сказал Доморат.

В рамках турнира городские власти разработали несколько пеших маршрутов, которые в частности предполагают посещение ресторанов, где не попавшие на стадион туристы смогут посмотреть трансляцию футбольных матчей, добавил представитель горадминистрации.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал ТАСС, что ожидает роста турпотока в этом году за счет проведения Кубка конфедераций. В этом году в крае по прогнозам отдохнут 16 млн туристов, в прошлом году их было 15,8 млн.

Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.