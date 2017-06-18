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Мутко сообщил, что оргкомитет ЧМ-2018 хочет быть вовлечен в процесс продажи билетов
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Вице-премьер РФ заявил, что оргкомитет волнует билетная программа Кубка конфедераций и ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Оргкомитет "Россия-2018" хочет участвовать в процессе реализации билетов на матчи Кубка конфедераций по футболу и чемпионата мира. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Матч открытия Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии (2:0) состоялся в субботу в Санкт- Петербурге. Игру посетили 50 тысяч человек, при том, что продавалось около 58 тысяч билетов.

"Нет ничего удивительного в том, что стадион вчера не был полон. Билетная программа находится в руках ФИФА, мы будем говорить с ними о том, чтобы быть в это вовлеченными", - сказал Мутко.

"Нас волнует билетная программа (турниров). Все же цены для нас высокие", - добавил он.

Мутко отметил, что бесплатно получить билет на матч Кубка конфедераций можно только по специальной программе лояльности и никак иначе. "Кто-то пишет, что билеты на игры раздаются бесплатно. Это не так. Просто есть программы лояльности", - отметил вице-премьер РФ.

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