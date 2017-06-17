Инфантино: приятно наблюдать, как Россия объединилась вокруг подготовки к ЧМ-2018

По словам президента ФИФА, в РФ замечательный уровень подготовки футбольной инфраструктуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рад наблюдать, как российское футбольное сообщество объединилось вокруг подготовки к чемпионату мира 2018 года. Об этом Инфантино заявил во время выступления перед делегатами конференции Российского футбольного союза (РФС) в Петербурге.

"Дорогие друзья, привет, - сказал Инфантино по-русски, после чего продолжил по-английски - Для меня большая честь быть здесь на внеочередной конференции РФС. Мы будем работать с Россией еще год, чтобы организовать лучший чемпионат мира. Мне очень приятно, что российская футбольная семья объединилась вокруг подготовки чемпионата мира".

"Этот проект изменит ландшафт российского футбола и футбола во всем мире. Весь мир будет внимательно следить за тем, что делает Россия. Мы вместе подготовим лучший турнир, какого еще не было", - добавил президент ФИФА.

Накануне Инфантино посетил матч открытия Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0. "У нас прошло грандиозное открытие Кубка конфедераций, я поздравляю Россию с победой в первом матче. Также я хочу поздравить оргкомитет, РФС и всех, кто приложил усилия для проведения Кубка конфедераций", - сказал Инфантино.

"Конечно, хочу отметить замечательный уровень подготовки инфраструктуры, - продолжил Инфантино. - Стадионы производят огромное впечатление, все вместе мы сможем открыть для себя великую страну, а также команды, которые будут принимать участие в этих турнирах. Я считаю, что это хороший шанс для всех, чтобы получить новый толчок в развитии футбола, ведь мир нуждается в российском футболе. Я рассчитываю на вас, на все конфедерации, лиги, на поддержку, при этом вы можете рассчитывать на меня".

После конференции Инфантино отправится в Казань, где пройдет матч Кубка конфедераций между командами Мексики и Португалии.