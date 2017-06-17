Также на игру отправится генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино посетит матч Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики, который пройдет в воскресенье в Казани. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко во время выступления перед делегатами конференции организации.

"Президент ФИФА Инфантино и генеральный директор оргкомитета Сорокин улетают в Казань на проведение второго матча Кубка конфедераций", - сказал Мутко.

Накануне Инфантино посетил матч открытия Кубка конфедераций, в котором сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

Матч Португалия - Мексика пройдет на "Казань-Арене", начало в 18:00 мск.