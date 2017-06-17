Сборная России по футболу прилетела в Москву на матч Кубка конфедераций с португальцами

С действующими чемпионами Европы подопечные Станислава Черчесова сыграют 21 июня на стадионе "Спартак"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сборная России прилетела в Москву на игру группового этапа Кубка конфедераций по футболу с командой Португалии. Об этом сообщает официальный Twitter национальной сборной.

Прилетели в Москву! До завтра pic.twitter.com/Ha0s3u9nJJ

Накануне на стадионе "Санкт-Петербург" в стартовом матче турнира россияне победили новозеландцев со счетом 2:0.

С действующими чемпионами Европы подопечные Станислава Черчесова сыграют 21 июня на стадионе "Спартак". В заключительной встрече группового раунда соперником россиян будет сборная Мексики. Матч пройдет 24 июня в столице Татарстана на "Казань-Арене".

Кубок конфедераций, который проходит в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи и Казани, завершится 2 июля.