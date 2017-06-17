Джикия: сборная России по футболу будет играть на победу в каждом матче Кубка конфедераций

Защитник национальной команды заявил, что последние пять минут матча россияне играли по счету

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу на каждый матч Кубка конфедераций будет выходить только за победой. Об этом журналистам рассказал российский защитник Георгий Джикия.

В субботу сборная России в первом матче Кубка конфедераций обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

"Еще две игры в группе, так что будем на каждую игру выходить за победой - почему бы не занять первое место? В этом матче мы спокойно придерживались плана, поэтому забили второй гол. Я считаю, у нас не было оборонительной игры, просто можно сказать, последние минут пять играли по счету. Самое главное, что мяч побывал в воротах соперника два раза, все довольны", - рассказал Джикия.

21 июня россияне в Москве сыграют с командой Португалии, а 24 июня в Казани - против мексиканцев. Турнир завершится 2 июля.